La Escuela de Emprendedores capacita en instalación sanitaria y gas

La propuesta tiene una duración de cuatro meses y se desarrolla a través de módulos teórico-prácticos, con el objetivo de que los participantes tengan conocimientos sobre instalación de cañerías, tanques, bases sanitarias y sistemas de gas.

La Municipalidad de Salta, a través de la Escuela de Emprendedores lleva adelante una nueva propuesta de formación laboral en instalación sanitaria y gas, con la participación de 70 personas inscriptas, completando así el cupo total.

El curso tiene una duración de cuatro meses y se dicta en módulos con formación teórica y práctica para que los participantes tengan conocimientos técnicos sobre instalación de cañerías, tanques, bases sanitarias y sistemas de gas, promoviendo la inserción laboral en oficios con alta demanda.

Durante la formación, los asistentes adquieren conocimientos sobre tipos de materiales, sistemas de roscado y fusión, hermeticidad de cañerías y normas de seguridad en instalaciones de agua y gas. Además, se abordan temas como caudal, presión, velocidad, medidas y equivalencias.

El contenido del curso incluye también la instalación de tanques de reserva y cisternas automatizadas, la lectura e interpretación de planos de agua, cloaca y gas, y la identificación de símbolos y medidas técnicas. En las clases prácticas, los participantes ejecutan tareas como el roscado, fusionado y sellado de cañerías, la instalación de bases sanitarias, y el reconocimiento y uso de herramientas eléctricas y manuales.

Entre los ejes centrales de la capacitación se encuentra la prevención de riesgos y concientización sobre el uso seguro del gas, con contenidos referidos a los efectos del monóxido de carbono, los sistemas de ventilación domiciliaria y la reglamentación vigente para artefactos y conexiones.

El curso culmina con módulos orientados a la preparación de presupuestos, manejo de obra y cómputo de materiales, brindando a los alumnos una visión integral del oficio y herramientas para iniciar su propio emprendimiento o incorporarse al ámbito laboral.

Para más información sobre la oferta educativa de la Escuela de Emprendedores, los vecinos pueden acercarse a la sede de avenida Independencia 910 o visitar sus redes sociales oficiales.