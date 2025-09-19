Salta recupera su conexión aérea directa con Panamá y refuerza su proyección internacional

La provincia de Salta continúa consolidándose como el hub aéreo más importante del norte argentino, fortaleciendo su conectividad internacional y potenciando el turismo receptivo y las oportunidades comerciales de la región.

A partir del 23 de septiembre, Copa Airlines inaugurará la ruta Salta–Panamá, con tres frecuencias semanales que operarán los días martes, jueves y domingos desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen (Ciudad de Panamá), arribando al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes a las 00:24 (hora local). Los regresos serán los días lunes, miércoles y viernes a las 02:01, con arribó a Panamá a las 05:30 (hora local).

La aerolínea operará esta conexión en aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 150 en cabina principal. Los pasajes ya se encuentran disponibles en www.copaair.com.

Con esta nueva frecuencia, Salta suma otro vuelo internacional directo, a los ya existentes: Lima (Latam), Asunción (Paranair), Florianópolis (Aerolíneas Argentinas, desde el 2 de enero de 2026) y ahora Panamá (Copa Airlines).

El vuelo Salta–Panamá se constituye como un centro estratégico de conexiones internacionales, ya que permite viajar desde Salta a 85 ciudades en 32 países, incluyendo 16 destinos en Estados Unidos, sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Esto amplía las posibilidades de ingreso de visitantes internacionales y facilita la exportación de productos salteños hacia mercados de todo el mundo.

En el plano doméstico, Salta reafirma su rol como referente de conectividad en el norte argentino, con vuelos a seis destinos nacionales (Buenos Aires, Córdoba, Iguazú, Mendoza, Neuquén y Rosario), que representan un total de 117 frecuencias semanales.

La ministra de Turismo y Deportes de Salta, Manuela Arancibia, destacó la importancia estratégica de este avance “La llegada de Copa Airlines a Salta marca un antes y un después en nuestra conectividad. Este vuelo no solo abre las puertas a más turistas internacionales, sino que también nos permite potenciar nuestras economías regionales, acercando nuestros productos y servicios a nuevos mercados. Salta sigue creciendo y demostrando que es un destino de clase mundial”, expresó la funcionaria.

De esta manera, la provincia da un nuevo paso en su estrategia de integración aérea, vinculando al Norte Argentino con más de 80 destinos en Norte, Centro y Sudamérica, el Caribe y Europa.





Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación