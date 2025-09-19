Demorado por robar en un drugstore en Capital

La intervención se registró esta madrugada en barrio La Fama, a cargo de efectivos de Seguridad Urbana. Intervino la Fiscalía Penal 4.

En el marco de una alerta ciudadana, efectivos del Departamento de Seguridad Urbana demoraron a un hombre de 29 años, por sustraer elementos mediante amenazas al encargado de un drugstore.

Con los datos aportados por el damnificado y tras un acompañamiento, los efectivos lograron demorar al sospechoso en la intersección de pasaje El Tunal y calle González.

