Demorado por robar en un drugstore en Capital
PolicialesHace 6 horas Por Prensa
La intervención se registró esta madrugada en barrio La Fama, a cargo de efectivos de Seguridad Urbana. Intervino la Fiscalía Penal 4.
En el marco de una alerta ciudadana, efectivos del Departamento de Seguridad Urbana demoraron a un hombre de 29 años, por sustraer elementos mediante amenazas al encargado de un drugstore.
Con los datos aportados por el damnificado y tras un acompañamiento, los efectivos lograron demorar al sospechoso en la intersección de pasaje El Tunal y calle González.
Intervino la Fiscalía Penal 4.