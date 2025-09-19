Obras pluviales: Comenzó la excavación en San Martín y Olavarría

Los trabajos consisten en la construcción de una alcantarilla que mejorará el drenaje de la abundante caída de agua de lluvia en temporada estival y el funcionamiento del canal Vidt. El tránsito se encuentra cortado por 20 días, aproximadamente.

En la avenida San Martín al 2.100 se encuentra el canal pluvial Vidt, donde la Municipalidad comenzó con las tareas preliminares de la obra de prolongación y refuncionalización del desagüe. Estos trabajos lograrán mitigar posibles anegamientos e inundaciones en las calzadas, particularmente en la zona de Urquiza y la vía del ferrocarril.

La obra consiste en la construcción e instalación de una alcantarilla en la avenida San Martín entre Olavarría y Suipacha, lo que permitirá un mejor drenaje del agua de lluvia, principalmente en época de tormentas.

Es importante destacar que, debido al inicio de las obras se dispuso de un operativo de corte y desvío del tránsito, por lo que se solicita a los conductores respetar las indicaciones.

La medida será de la siguiente manera:

+ Quienes circulen por la avenida San Martín en el sentido ESTE – OESTE deberán tomar el desvío por la calle Ayacucho para luego retomar el sentido por la calle Alvarado

+ En el caso del sentido OESTE – ESTE, el desvío de circulación en la avenida San Martín se hará por la calle Ing. Maury hasta el pasaje Brealito donde a posterior se circulará por la calle San Luis hasta Olavarría para retomar la avda. San Martín