Se invita a vecinos de la zona sudeste a participar de la jornada “Fortalece tu Salud”

La Municipalidad invita a la comunidad a participar de la jornada integral denominada “Fortalece tu Salud” que se realizará el viernes 19 de septiembre de 9 a 12 en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario de San Benito.

Se contará con la atención de profesionales médicos, enfermeros, nutricionistas, se brindará servicio de vacunación, consejería sexual y asesoramiento para personas con discapacidad. También se ofrecerá asesoramiento previsional y jurídico.

Para quienes deseen acceder a estos servicios, la atención será por orden de llegada. Para más información comunicarse al 3872266200 o acercarse hasta el CIC San Benito ubicado sobre Avda. Discépolo y Mors, en zona sudeste.