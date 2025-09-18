La ciudad de Salta celebró los 215º años de la Independencia de Chile

La Municipalidad celebró el aniversario 215 de la Independencia de Chile. El acto se realizó en la plaza que lleva el mismo nombre ubicada en el barrio Tres Cerritos. De la celebración participaron representantes de las fuerzas de seguridad y autoridades consulares de los países de Bolivia, Perú, Uruguay y Paraguay.

Durante la ceremonia, se efectuó el izamiento de las banderas nacionales de Argentina y Chile y se entonaron los respectivos himnos nacionales, acompañados por la Banda de Música municipal “25 de Mayo”. Posteriormente, se colocó una ofrenda floral al pie del monumento que conmemora la independencia de Chile.

Cristian Oschileski, cónsul de Chile en Salta, remarcó sentirse honrado por el acompañamiento de las autoridades, amigos, comunidad chilena y pueblo de Salta.

Como balance del hermanamiento con Salta, dijo “este año fue intenso, de mucho trabajo. Coincide con mi primer año de gestión al frente del consulado. Hemos abierto distintas oportunidades para trabajar el intercambio cultural, educativo y el monitoreo de nuestros pasos fronterizos”. Y concluyó diciendo “cada 18 septiembre renovamos ese voto de confianza y ese voto de trabajo y realmente en lo personal realmente estoy encantado de estar en Salta, es una región que ya la llevo en el corazón y espero estar muchos años acá con ustedes”.

Ariana Benavides, titular de la Agencia Cultura Activa de la Municipalidad, destacó la hermandad de nuestro país con Chile. Sobre las actividades culturales, Benavides, remarcó la cercanía con Chile y con todas las colectividades para organizar y realizar actividades conjuntas.

Para finalizar, la funcionaria, extendió la invitación para que vecinos y turistas participen de la ceremonia de iluminación que se efectuará en el Cabildo. A partir de las 19:30 los colores de la bandera de Chile se reflejarán en el edificio histórico.