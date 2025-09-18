El Gobierno Provincial impulsa la cultura de la innovación en las PyMEs salteñas

Se lanzó en la Cámara de Comercio e Industria de Salta la segunda edición del Programa Hack!, una iniciativa de la Unidad de Vinculación Tecnológica (UVITEC) que llega a la provincia gracias al acuerdo con el Gobierno de Salta.

En esta edición, participan 22 pequeñas y medianas empresas locales, que recibirán acompañamiento técnico, autodiagnóstico y un seguimiento personalizado para fortalecer su competitividad, incorporar tecnología y generar una cultura de innovación en sus procesos.