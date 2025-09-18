Decomisaron carne no apta para consumo en La Merced

La intervención se registró esta mañana en barrio El Huaico, tras una inspección en un comercio. Se secuestraron más de 39 kilos de carne y un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de Cerrillos.

Efectivos de la División Policía Rural y Ambiental de El Carril, en el marco de un control realizado en un comercio ubicado en barrio El Huaico de la localidad de La Merced, detectaron carne no apta para el consumo humano.

En ese contexto, se secuestraron y decomisaron más de 39 kilos de carne bovina y porcina. También participó personal de Bromatología de la Municipalidad de La Merced.

Un hombre mayor de edad fue infraccionado por infringir el artículo 201 del Código Penal.

Intervinieron la Fiscalía Penal de Cerrillos y el Juzgado de Garantías 5.