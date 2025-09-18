Caso Jimena Salas: "Chino" Saavedra habría dejado cartas

Un detenido de la Alcaidía de Salta relató que habrían encontrado escritos atribuidos a Saavedra, semejantes a cartas, aunque el interno aclaró que no pudo leerlos y que solo conoció de su existencia por trascendidos.

Saavedra fue hallado sin vida el lunes por la tarde, horas antes de que comenzara el juicio en su contra. La autopsia preliminar descartó la participación de terceros, pero la investigación continúa.

El testimonio, transmitido por un interno a su abogado, sumó un detalle clave: el 6 de septiembre, días antes del deceso, Saavedra habría ingerido pastillas y permanecido dormido por un largo tiempo, situación que derivó en una sanción por automedicación.

El detenido aseguró que, hasta el día de su muerte, no había notado cambios en el ánimo de Saavedra, a quien describió como una persona “de carácter lineal”.

También señaló que en el pasillo del pabellón hay una cámara de seguridad que podría haber registrado tanto el momento en que los internos salieron al patio como la permanencia de los tres que se quedaron dentro: Ramos, Santa Cruz y el propio Saavedra.

Ramos comentó luego que Saavedra había ingresado al baño y no salió durante más de media hora. Otro interno, identificado como G.O., lo buscó y, tras trepar por un cubículo, lo encontró desplomado sobre un inodoro, con signos de sangrado y sin reacción.