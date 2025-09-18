Un hombre fue infraccionado por comercializar cueros de animales silvestres

Un hombre mayor de edad fue infraccionado por comercializar cueros de animales silvestres. Intervino la Unidad Fiscal Contravencional.

Personal de la División Policía Rural y Ambiental de Capital infraccionó a un hombre mayor de edad por la tenencia y comercialización no autorizada de subproductos de fauna silvestre.

La intervención inició tras tomar conocimiento, a través de redes sociales, sobre la comercialización de los citados elementos.

En este contexto, con intervención del Juzgado de Garantías 5, esta mañana se realizó una requisa voluntaria en un inmueble ubicado en barrio Constitución. Se secuestraron 14 cueros pertenecientes a las especies pecarí de collar, puma, liebre y gato onza.

