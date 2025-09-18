Se inauguró la segunda sala de costura de la Fábrica Municipal

El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. Están abiertos de lunes a viernes de 8 a 20 y los turnos para poder trabajar allí deben solicitarse al 3872266293 o a través de la página web del municipio.

La primera Fábrica Municipal del país está en la ciudad de Salta y sigue creciendo, ya que se inauguró la segunda sala de costura en el lugar.

El nuevo taller cuenta con siete máquinas de coser nuevas, que se suman a las ocho que funcionan en el primer taller. La Fábrica se encuentra en el barrio San Benito, más precisamente en Av. Discépolo y Mors.

Los talleres funcionan de lunes a viernes de 8 a 20 y los turnos para poder trabajar allí deben solicitarse al 3872266293 o a través de la página web del municipio. Cabe aclarar que los turnos son de tres horas cada uno y totalmente gratuitos.

«La gestión del intendente Emiliano Durand está trabajando incansablemente para darle la oportunidad de trabajar en diferentes oficios a los ciudadanos. Esto es más que necesario, ya que hay mucha demanda en el sector de costura», expresó Claudia Vilte, coordinadora de la Escuela de Emprendedores.

El objetivo de la Municipalidad es brindar las herramientas necesarias para que los salteños aprendan y se perfeccionen en distintos oficios e impulsarlos a poner en marcha sus propios emprendimientos.