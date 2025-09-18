Salta alcanzó 21 medallas en los JADAR 2025
La delegación de Salta cerró su participación en los JADAR 2025 disputados en Santa Fe. Con un total de 21 medallas, la provincia ratificó su protagonismo en el deporte de alto rendimiento nacional.
Detalle del Medallero Salteño
Oro (7)
Ajedrez
Pablo Ismael Acosta – Rápido 960 masculino
Pablo Ismael Acosta – Blitz 960 masculino
Equipo de Salta – Rápido 960 mixto por provincias
Atletismo
Milagros D’Amico – 100m llanos femenino-100m-llanos
Milagros D’Amico – Salto en largo femenino salto-largo
Karate
Luján Selena – Kumite femenino -68kg
Mariana Saldaño – Kata femenino
Plata (6)
Ajedrez
Pablo Ismael Acosta – IRT Rápido masculino
Equipo de Salta – Blitz 960 mixto por provincias
Equipo de Salta – IRT Rápido por provincias
Béisbol 5
Selección de Salta – Equipo mixto
Karate
Francisco Caliba – Kumite masculino +84kg
Levantamiento de Pesas
Nicolás Alejandro Barrera – categoría 60kg masculino
Bronce (8)
Ajedrez
Pablo Ismael Acosta – Blitz masculino
Karen Nerina Gaite – Blitz femenino
Karen Nerina Gaite – IRT Rápido femenino
Tiro Deportivo
Iván Cruz – 10m pistola de aire masculino
Pentatlón Moderno
Nerea Luna – Individual femenino
Atletismo
Maximiliano Díaz – Salto triple masculino
Karate
Lucas Rocabado – Kumite masculino -60kg
Jimena Arias – Kumite femenino +68kg
El secretario de Deportes, Ignacio García Bes, destacó:“El deporte salteño volvió a demostrar su calidad y su capacidad de competir al más alto nivel. Estos resultados reflejan el compromiso, la disciplina y el talento de nuestros atletas, que inspiran a toda la provincia.” Asimismo, remarcó“Cada medalla encierra una historia de esfuerzo personal y colectivo. Nos enorgullece ver a los deportistas salteños poner a la provincia en lo más alto del deporte argentino, siendo ejemplo para las nuevas generaciones, junto a entrenadores y familias que, incluso en contextos complejos, acompañan con su dedicación este camino de logros.”
El Gobierno de Salta celebra el esfuerzo de la delegación en los JADAR 2025 y la provincia se consolida como un polo deportivo de referencia en el país, reafirmando el compromiso de acompañar a los atletas en su desarrollo y en el orgullo de representar a Salta en lo más alto.
