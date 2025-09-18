La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto, el valor más alto en más de un año

El nivel general del Índice de precios internos al por mayor (IPIM) subió 3,1% en agosto, ante un avance del 3,1% en los los productos nacionales y de 2,9% en los importados.

La inflación mayorista se aceleró al 3,1% en agosto, desde el 2,8% en julio, según publicó en esta jornada el Instituto de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC). De esta forma el dato fue más alto que el IPC de ese mismo mes ya que se ubicó en el 1,9%. Lo que sucede es que hubo un mayor "pass through" por la suba del dólar oficial ya que el índice tiene mayor componentes de bienes comercializables con el exterior que la inflación minorista.

En este caso la suba estuvo impulsada por un avance del 3,1% en los los productos nacionales y de 2,9% en los importados. El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) marcó una variación del 22,1% interanual en agosto, y 15,7% en el acumulado del año.

Lego de conocer el dato, el economista Gabriel Caamaño de Outlier, opinó: "Sigue acelerando la inflación por el IPIM de la mano del ajuste del dólar, porque acá son todos transables los componentes y además no es promedio mensual, es una foto al 15 del mes. Ya arriba de 3% mensual. Esa es la explicación de la diferencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Observar también que ahora son los nacionales los que están por arriba de los importados".

La suba mensual del IPIM estuvo impulsada principalmente por el aumento del 4,4% en los productos primarios, seguido por una suba del 2,8% en productos manufacturados, mientras que la energía eléctrica apenas se incrementó un 0,1%.

"El dato es poco alentador; ya es el tercer mes de aceleración y septiembre no luce que vaya a ser mucho mejor. Creo que la suba refleja que la incertidumbre y las tensiones cambiarias y de mercado no son gratuitas", señaló a este medio Rocío Bisang, analista de la consultora EcoGo. "La canasta del IPIM tiene además la particularidad de que se compone de bienes transables, que son los primeros en sentir el efecto de cualquier variación del tipo de cambio, por lo que el impacto fue mas directo que en el IPC", detalló.

A su vez, el Índice de Precios Básicos al por Mayor (IPIB) mostró una suba mensual del 3,3%. El aumento estuvo liderado por los productos primarios, que registraron una variación del 5,6%, muy por encima del promedio general. En cambio, los productos manufacturados subieron un 2,6%, mientras que la energía eléctrica apenas avanzó un 0,1%.

Por último, el Índice de Precios Básicos al Productor (IPP) registró una suba mensual del 3,5%. El componente más dinámico del mes fue nuevamente el de productos primarios, con un fuerte incremento del 5,9%, mientras que los productos manufacturados avanzaron un 2,7%. Por su parte, la energía eléctrica se mantuvo prácticamente estable.