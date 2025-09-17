Corte de tránsito por obra de emergencia en Alvarado y Catamarca

La Municipalidad de Salta informa sobre un corte por obra de emergencia en las calles Alvarado y Catamarca. En dicha intersección se produjo el hundimiento de las placas.

Asimismo, se destaca que por los trabajos en el Paseo de la Fe también hay cortes en Córdoba y Caseros, por lo que se encuentran cortadas ambas vías de norte a sur.

Habrá personal con filtros en España y Vicente López, Pje Zorrilla y Vicente López, Paseo Güemes y Vicente López, Caseros y Lavalle, San Martín y Lavalle, Santa Fe y Mendoza, de 7.30 a 9.00, de 12.00 a 15.00 y de 17 a 21.00.

Además, se prohíbe el estacionamiento en Pasaje Zorrilla y se cambia la frecuencia de semáforos de San Martín e Yrigoyen, San Martín y Santa Fe y San Martín y Catamarca.

«Realizamos los cortes y filtros para brindar seguridad y orden en el tránsito ante esta obra de emergencia. Les pedimos a los vecinos que tengan paciencia y respeten dichas acciones para que el personal de Obras Públicas pueda trabajar de buena manera», dijo Néstor Ruiz de los Llanos, subsecretario de Seguridad Vial y Prevención.

Desde el municipio se solicita a los conductores circular con precaución, atender las órdenes del personal uniformado y utilizar vías alternativas.