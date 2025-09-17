Importante labor del móvil del Registro Civil en el Asentamiento San Javier

La subsecretaria del Registro Civil, Fernanda Ubiergo, recorrió el operativo de identificación que se llevó a cabo en el asentamiento San Javier, lindero al vertedero de residuos y a la planta depuradora de líquidos cloacales.

En el lugar se atendió a más de 120 personas, en su mayoría niños, quienes realizaron actualizaciones y tramitaron nuevos ejemplares de DNI necesarios para la vida diaria, como inscripciones escolares, atención en centros de salud y hospitales, y para acceder a los derechos de la seguridad social.

Al respecto, Ubiergo expresó: “Es un pedido del gobernador Gustavo Sáenz acercar los trámites del Registro Civil a los barrios, villas y asentamientos más alejados de la ciudad y, de esta forma, garantizar el derecho a la identidad de todos los habitantes de la provincia”.