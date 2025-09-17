Se avanza en la creación de un Fondo de Garantías Provincial

El Gobierno provincial trabaja en la creación de un Fondo de Garantías para potenciar a los emprendedores, pymes, mipymes, y grandes empresas, facilitando el acceso a créditos de forma ágil y sencilla. Este proyecto, que impulsará el crecimiento económico, contará con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Para ello, se reunieron los ministros de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos; la secretaria general de la Gobernación, Matilde López Murillo; el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato; de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo; el subsecretario de Industria, Nicolás Sivila; el consultor de Fondos de Garantías, Sergio Pereda; y la coordinadora financiera del Ministerio de Gobierno, Natalia Suppa.

Durante el encuentro, Pereda compartió la experiencia del FoGaPam, el fondo creado en La Pampa, destacando cómo este tipo de iniciativas posibilitan el acceso al financiamiento bancario y al mercado de capitales, incentivan la producción y la inversión, y fomentan la inclusión financiera de distintos sectores.