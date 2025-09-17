En Plaza Belgrano se realizarán chequeos gratuitos de lunares

Los testeos se efectuarán del miércoles 24 al viernes 26 de este mes. La atención será por orden de llegada de 9 a 12:30 hs y 16:30 a 20 hs. La iniciativa forma parte de la campaña Salva Tu Piel.

La Municipalidad de Salta y la empresa La Roche-Posay realizarán chequeos gratuitos de lunares en Plaza Belgrano. La actividad se realizará este miércoles 24, jueves 25 y viernes 26 de septiembre de 9 a 12:30 hs y 16:30 a 20 hs. La iniciativa se enmarca en la campaña de concientización y prevención del cáncer de piel Salvá Tu Piel, que lleva adelante la empresa.

Sobre calle Balcarce estará dispuesto un camión con 3 consultorios destinados a tal fin y atendidos por médicos especialistas en el tema. La atención será por orden de llegada. En otras oportunidades la Municipalidad ya acompañó esta campaña federal con una importante respuesta de los salteños. Será la edición número 13 de Salva tu Piel; una campaña que abarca 16 provincias cubriendo más de 79 localidades.

Salvá Tu Piel cuenta con el apoyo de la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), la Asociación Argentina de Oncología Clínica (AAOC), la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC) y la Dirección Nacional del Cáncer (Ministerio de Salud de la Nación).