ARCA fijó nueva fecha de vencimiento para el impuesto al cheque

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero estableció el límite al tributo correspondiente a operaciones del 16 al 22 de este mes.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una prórroga excepcional para el pago del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias.

La medida se implementó a través de la Resolución General 5758/2025 del organismo, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, Juan Pazo.

El texto establece que los agentes de liquidación y/o percepción deberán cumplir con las obligaciones de ingreso de las sumas percibidas o del importe correspondiente al impuesto propio devengado, previsto en la Resolución General 2.111, hasta el 24 de septiembre.

La decisión alcanza a los hechos imponibles perfeccionados entre el 16 y el 22 de septiembre de 2025 y se aplica en sustitución de lo estipulado en la Resolución General 4.172, que regula las fechas habituales de vencimiento.

Así, ARCA introdujo una excepción puntual dentro del calendario de vencimientos con el objetivo de "razones de administración tributaria", según consta en los considerandos de la norma.