Desvío de líneas por corte en calle Catamarca

A partir del corte en la circunvalación vehicular vigente sobre calle Vicente López/Catamarca desde Paseo Güemes a San Martín, se habilitan diversos desvíos.
A partir del corte en la circunvalación vehicular vigente sobre calle Vicente López/Catamarca desde Paseo Güemes a San Martín, se habilitan los siguientes desvíos:

4ABC - 6B - 1A 
Deán Funes  - Santiago del Estero - Irigoyen a recorrido habitual.

6C Belgrano - Pueyrredón – Santiago del Estero - Irigoyen a recorrido habitual.

Parada mientras dure el desvío:
Santiago del Estero y Pueyrredón.

6 La Caldera: Belgrano - Pueyrredón – Leguizamón a recorrido habitual.

Parada mientras dure el desvío:
Belgrano y Deán Funes.

