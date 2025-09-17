Desvío de líneas por corte en calle Catamarca

A partir del corte en la circunvalación vehicular vigente sobre calle Vicente López/Catamarca desde Paseo Güemes a San Martín, se habilitan diversos desvíos.

4ABC - 6B - 1A

Deán Funes - Santiago del Estero - Irigoyen a recorrido habitual.

6C Belgrano - Pueyrredón – Santiago del Estero - Irigoyen a recorrido habitual.

Parada mientras dure el desvío:

Santiago del Estero y Pueyrredón.

6 La Caldera: Belgrano - Pueyrredón – Leguizamón a recorrido habitual.

Parada mientras dure el desvío:

Belgrano y Deán Funes.