Desvío de líneas por corte en calle Catamarca
A partir del corte en la circunvalación vehicular vigente sobre calle Vicente López/Catamarca desde Paseo Güemes a San Martín, se habilitan los siguientes desvíos:
4ABC - 6B - 1A
Deán Funes - Santiago del Estero - Irigoyen a recorrido habitual.
6C Belgrano - Pueyrredón – Santiago del Estero - Irigoyen a recorrido habitual.
Parada mientras dure el desvío:
Santiago del Estero y Pueyrredón.
6 La Caldera: Belgrano - Pueyrredón – Leguizamón a recorrido habitual.
Parada mientras dure el desvío:
Belgrano y Deán Funes.