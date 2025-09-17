Hoy el Registro Civil visitará el asentamiento San Javier

Hoy visitará el asentamiento San Javier en la Ciudad y, en simultáneo, el municipio de Los Toldos. Mañana jueves será el turno del barrio San Remo y el viernes de Villa Palacios. La atención en todos los casos comenzará a partir de las 9, con turnos que se otorgarán por orden de llegada.

El Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, continúa llevando adelante operativos de identificación en distintos barrios de la Capital. Hoy, el móvil del organismo estará en el asentamiento San Javier, en la zona sudeste; mañana jueves 18 las actividades continuarán en Mar Ártico 1091, barrio San Remo.

En tanto, el viernes 19 el móvil se ubicará en la Escuela René Favaloro, situada en Juan Bulloc y Peatonal S/N, en Villa Palacios.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En cuanto al pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y la versión exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, de acuerdo con la validación automática que realiza el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) en conjunto con ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para registrar los hechos vitales e identificatorios de los ciudadanos.