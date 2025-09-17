Así será el horario de atención al público en el mercado San Miguel y su anexo

Tras el Milagro, se restablece la apertura de puertas en horario comercial. Los vecinos podrán realizar sus compras de 8 a 14 y de 17 a 21.30 hs. Además, en pasaje Miramar 433 se trabajará en horario corrido viernes y sábado.

Tras las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro, se restablece el horario comercial en el Mercado San Miguel y su anexo.

La iniciativa, consensuada entre las autoridades y los puesteros, busca volver a la normalidad en la actividad comercial, con el objetivo de sincronizar la atención con los comercios de la zona.

El predio principal, abre sus puertas de lunes a sábados de 8 a 14 y de 17 a 21:30 hs. Se recuerda que las entradas habilitadas son, por Avenida San Martín 782 y por peatonal La Florida 290.

En cuanto a su anexo, ubicado en pasaje Miramar 433, los horarios dispuestos son los siguientes, de lunes a jueves de 8 a 14 y de 17 a 21:30 hs. En tanto, los viernes y sábados la atención será en horario corrido de 8 a 21:30. Los domingos el predio permanecerá cerrado, modificando la actividad que se venía desarrollando hasta ahora.

La ampliación horaria busca adaptarse a los hábitos de consumo de los salteños y generar un mejor ambiente laboral y la productividad de los puesteros.