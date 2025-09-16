El parque San Martín quedó en óptimas condiciones tras la Feria del Milagro

Como estaba previsto, la Municipalidad, junto a Agrotécnica Fueguina, desplegó un amplio operativo de limpieza en el parque San Martín, más precisamente en los sectores donde se realizó la Feria del Milagro.

Las tareas comenzaron cerca de la medianoche y se extendieron hasta la madrugada con el objetivo de tener en condiciones todas las plazas del parque San Martín para las primeras horas del día de hoy.

Del lugar se retiraron principalmente envoltorios de comida y botellas de plástico, como así también se vaciaron los cestos papeleros y las campanas. Además, se hizo el barrido de todas las caminerías.

Es importante recordar que, similares acciones se efectuaron durante ayer en el parque 20 de Febrero, circuito de la procesión y plaza 9 de Julio, entre otros sectores del microcentro.