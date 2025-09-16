Avanza la reconstrucción de la calzada en el barrio Ferroviario

En el marco del plan de Recuperación de Calles, la Municipalidad continúa trabajando en diversas arterias de la ciudad con el objetivo de mejorar la circulación vehicular.

En esta ocasión, en el barrio Ferroviario, ubicado en la zona norte, se están desarrollando tareas de hormigonado en la intersección de las calles Los Pacará y Los Plátanos.

Las placas de hormigón se encontraban dañadas lo que dificultaba la normal circulación vehicular por la zona. Actualmente, están siendo demolidas progresivamente y se está preparando el paquete estructural para próximamente colocar el nuevo hormigón.

La zona se encuentra debidamente demarcada, por lo que se solicita circular con precaución. Una vez finalizada la obra, el lugar contará con una mejor seguridad vial y fluidez en la circulación.