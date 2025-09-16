Celebración del Milagro en Salta: miles de fieles y un impacto económico de más de $6.700 millones

La fiesta religiosa más convocante del norte argentino volvió a ratificar a Salta como destino de fe y turismo. La llegada de más de 20mil turistas se tradujo en un importante movimiento económico para los diferentes rubros de la actividad, logrando un impacto de estimado de $6.723.416.884.

El movimiento turístico se reflejó en diferentes municipios, donde miles de salteños y visitantes de todo el país aprovecharon el fin de semana largo para recorrer la provincia. Entre los destinos con mayor nivel de ocupación se destacaron Rosario de la Frontera (69,4%), Coronel Moldes (61,1%), Chicoana (51,7%), Cafayate (43,5%) y La Caldera (43,1%).

Por la festividad del Milagro, el epicentro de la actividad estuvo en la ciudad de Salta, que recibió a 12.101 turistas y alcanzó una ocupación hotelera del 73,9.