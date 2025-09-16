Milagro 2025: Se alcanzó una ocupación hotelera del 71%

La festividad del Señor y la Virgen del Milagro volvió a reunir a miles de fieles y visitantes en la capital salteña. Pudieron disfrutar de la Feria del Milagro, la Ceremonia de las Velas, entre otros atractivos. Se alcanzó una ocupación hotelera del 71%.

Durante todo el fin de semana largo con motivo de la fiesta en honor al Señor y Virgen del Milagro, vecinos y turistas pudieron participar de propuestas especiales organizadas en el marco de la festividad religiosa.

Entre ellas se destacó, la Feria del Milagro en el Parque San Martín, un espacio de encuentro con artesanos, productores y emprendedores locales que ofrecieron lo mejor de la cultura y la gastronomía salteña.

Asimismo, se llevó adelante la tradicional Ceremonia de las Velas por el Día del Peregrino en la Rotonda del Peregrino, donde miles de fieles encendieron su luz como símbolo de esperanza y devoción, acompañando a quienes recorren los Caminos del Milagro desde distintos puntos de la provincia y el país.

Durante el fin de semana largo se alcanzó una ocupación hotelera promedio del 71% lo que significó un impacto económico para el sector turístico de $2.731.849.328.

Una vez más, la Ciudad de Salta reafirmó su identidad como destino de fe y tradición, donde espiritualidad y cultura se unen para ofrecer experiencias únicas a todos los que eligen vivir el Milagro.