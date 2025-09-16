La canasta de crianza por debajo de la inflación en agosto

El costo de crianza arrojó que, en agosto, los hogares necesitaron entre $432.161 y $542.183 para cubrir los gastos de un niño.

La canasta de crianza subió 1% en agosto respecto al mes anterior, y estuvo por debajo de la inflación registrada en ese mes (+1,9%), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El costo de crianza arrojó que, en agosto, los hogares necesitaron entre $432.161 y $542.183 para cubrir los gastos de un niño. Esta leve suba se da después de marcar 4% en julio, tras dos meses prácticamente sin variaciones.

En agosto, para la crianza de un recién nacido menor a un año se necesitaron $432.161; para niños de 1 a 3 años debieron destinar $513.406; para los de 4 a 5 años el costo fue de $430.996 y para franja de 6 a 12 años, dio un monto total que ascendió a $542.183.

El costo está compuesto por bienes y servicios, así como los costos de cuidado (salario de personal doméstico).



La canasta de crianza, lanzada por el INDEC en marzo de 2024, mide los costos asociados a la crianza de niños y adolescentes hasta los 12 años.

Toma en consideración los gastos en bienes y servicios como alimentación, vestimenta, vivienda, transporte y salud, así como los costos de cuidado, basados en el tiempo dedicado a estas tareas y valorados según la categoría de "Asistencia y cuidado de personas" del Régimen de Trabajo de Casas Particulares.

Su implementación tiene el objetivo de visibilizar los costos económicos vinculados a las tareas de cuidado, tradicionalmente no remuneradas, y es utilizada como referencia en procesos judiciales para la determinación de cuotas alimentarias.