Fiesta del Milagro: Balance positivo del amplio operativo municipal

Las tareas incluyeron desde asistencia a peregrinos que ingresaban a la ciudad hasta limpieza urbana una vez finalizada la procesión. También hubo apoyo de Tránsito, asistencia de Protección Ciudadana e identificación de perros callejeros, entre otras acciones.

La ciudad de Salta vivió nuevamente la renovación del pacto de fe con el Señor y a la Virgen del Milagro y, una vez más, la Municipalidad brindó un amplio operativo de asistencia y seguridad.

Las tareas iniciaron hace una semana con los preparativos y acondicionamientos de lugares seguros, y continuaron durante la llegada de los peregrinos. Estas acciones, siguieron durante el Triduo, la procesión y la fiesta religiosa central en honor a los Santos Patronos Tutelares.

Desde Desarrollo Social se brindó asistencia a los peregrinos que ingresaba a la ciudad mediante un puesto que contó con la participación de podólogos y enfermeros, se entregó agua fresca y comida, y se colocaron baños químicos.

En el caso del área de Tránsito, se efectuaron distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y también en diferentes puntos de la ciudad, buscando que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible. Hubo en total 200 agentes y 80 puntos con cortes o filtros.

Desde el 105, Protección Ciudadana informó que se tuvieron que atender pocos casos de gente descompensada, ninguno de gravedad. El servicio incluyó cordones para el ingreso y egreso de las ambulancias.

Es importante destacar que, tanto durante la fiesta religiosa como una vez finalizada la misma se procedió a implementar un intenso operativo de higiene urbana para mantener la limpieza de la ciudad. Los puntos centrales fueron el parque 20 de Febrero, el circuito de la procesión y la plaza 9 de Julio, entre otros lugares.

También, hubo puestos de Educación Ambiental donde se recolectaron y acopiaron las botellas de plástico que luego serán entregadas a las cooperativas para fomentar la economía circular.

Bienestar Animal atendió e identificó a los perros que acompañaban a los grupos de peregrinos para luego poder restituirlos a sus dueños o barrios. En estos puestos, también hubo vacunación antirrábica y desparasitación.