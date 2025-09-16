El pueblo de Salta renovó su Pacto de Fidelidad y amor con el Señor y la Virgen del Milagro

Salteños participaron de la histórica procesión y renovación del Pacto de Fidelidad que, con el lema Milagro, camino del encuentro y la esperanza, unió a miles de fieles en la devoción a los Santos Patronos tutelares.

Con el repique de las campanas, la procesión comenzó con la salida de la Cruz Mayor, la Virgen de las Lágrimas, la Virgen del Milagro y el Señor del Milagro, a la explanada de la Catedral.

Desde allí fue seguida por miles de fieles que testimoniaron su amor y fe a los Patrones Tutelares de Salta, hasta el Monumento 20 de Febrero, donde se realizó la ceremonia central, presidida por el Pastor y Arzobispo de Salta Monseñor Mario Cargnello.

Al pie del Monumento, monseñor Cargnello llamó a confiar en Jesús en un mundo “marcado por las guerras y los desencuentros, por promesas incumplidas y por frustraciones reiteradas, por amores ofrecidos y al poco tiempo quitados. Tengamos claro lo siguiente: hoy más que nunca debemos afirmar nuestra esperanza”.

Expresó: “Un nuevo tiempo es tarea de cada uno de nosotros, de cada una de nuestras familias, la de sembrar surcos de paz” y convocó a apostar “por educar a nuestros niños y jóvenes enseñándoles a establecer vínculos de respeto y de paz con sus semejantes, previniéndolos contra la esclavitud del alcohol y de la droga que los somete a los mercaderes de la muerte”.

Cuando se dirigió a los jóvenes, expresó: “Ustedes han sido y siguen siendo los protagonistas de este año de la esperanza, son los grandes protagonistas de este año santo. No lo dejen pasar. Vivanlo. No nos acostumbremos a la violencia callejera a ver que nuestras calles se pueblan de jóvenes que mendigan la vida”.

En un llamado a la paz y unidad, Monseñor Cargnello le dijo a la dirigencia política: “Basta de insultos. Nuestro pueblo merece ver que nuestros dirigentes se respetan. Lo necesitamos. Que el pacto que celebraremos convierta cada 15 de septiembre en el comienzo de una nueva oportunidad; celebrémoslo para gloria de Dios con el corazón lleno de la confianza al saber que Él está con nosotros. Nos confiamos a la protección de Nuestra Señora, la Virgen del Milagro".

Posteriormente, pronunció la renovación del Pacto de Fidelidad con las palabras: “Hacemos nuestro el Pacto de Fidelidad, celebrado por nuestros antepasados, prometiendo que Vos dulce Jesús, serás siempre nuestro y que nosotros seremos siempre tuyos. Se extiendan vuestros brazos sobre este pueblo y la nación Argentina para protegernos y defendernos y hacer que las verdades de nuestra fe y enseñanza de la iglesia sean siempre el norte de nuestras acciones. Señor del Milagro salvad y bendecid a nuestro pueblo”.

Luego, exhortó la protección de la Virgen María como madre y abogada nuestra.



Tras cantar el Himno Nacional interpretado por la banda militar del Ejército, “Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos”, comenzó el recorrido de los Santos Patronos a su Santuario.

Allí las imágenes fueron recibidas por los repiques de las campanas de la Catedral y antes de su ingreso, monseñor Cargnello otorgó bendición con indulgencia plenaria en este Año Santo y agradeció a todos los que participaron y colaboraron en esta fiesta de Salta, mencionando al Gobierno de Salta en la figura de Gustavo Sáenz.

Luego los Santos Patronos ingresaron a su Santuario con la lluvia de pétalos, mientras los pañuelos de los fieles despidieron las Sagradas Imágenes hasta el próximo año.

