Corte total por 21 días por bacheo con hormigón en el barrio Miguel Aráoz

Se realizará precisamente en la intersección de las calles Diario del Norte y Diario San Luis a partir del martes 16 de septiembre a las 9. Se solicita circular con precaución por la zona y utilizar vías alternativas.
La Municipalidad de Salta informa que habrá un corte total de 21 días de corrido por la ejecución de una obra en el barrio Miguel Araoz. 

Se llevará a cabo un bacheo con hormigón precisamente en la intersección de las calles Diario del Norte y Diario San Luis, a partir de hoy a las 9. 

Iniciarán tareas de demolición para la reconstrucción del cierre de cámara, nivelación de boca de registro y reconstrucción de losas de hormigón colindantes. 

Se solicita a los vecinos circular con precaución por la zona y utilizar vías alternativas para evitar la obra. 

