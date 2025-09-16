Corte total por 21 días por bacheo con hormigón en el barrio Miguel Aráoz

Se realizará precisamente en la intersección de las calles Diario del Norte y Diario San Luis a partir del martes 16 de septiembre a las 9. Se solicita circular con precaución por la zona y utilizar vías alternativas.

