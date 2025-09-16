Miles de personas disfrutaron de la Feria del Milagro en el parque San Martín

Hubo más de 650 puestos en las siete plazas del parque. Fue un verdadero éxito y que tuvo una gran concurrencia de salteños, turistas, fieles y peregrinos.

Tras cinco días de éxito total, finalizó la tradicional Feria del Milagro en el parque San Martín.

Siete plazas estuvieron ocupadas por más de 650 puestos que ofrecieron sus productos hasta las últimas horas de la jornada.

También se ofrecieron diferentes servicios municipales, como el Móvil de Licencia y el Móvil Odontológico. Además, hubo podólogos y enfermeros a disposición de los presentes.

“Vimos mucha gente contenta por la Feria, buscamos mejorar en comparación con la del año pasado. Trabajamos mucho en el orden y en la seguridad para que se desarrolle de la mejor manera”, dijo el jefe de Gabinete del municipio, Juan Manuel Chalabe.

Por su parte, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, expresó que se trabajó arduamente para que los salteños disfruten de la feria y que fue imposible realizar una medición exacta de la cantidad de gente, ya que circulaban en todo momento.

Además, aseguró que el parque quedará en condiciones esta noche, luego de que el personal municipal realice la limpieza del lugar.

Cabe destacar que fue el segundo año consecutivo que se realizó en el parque y los comerciantes agradecieron a la Municipalidad por ello.

“Estamos muy felices por la ubicación, vendimos mucho, nos fue muy bien. La organización nos permitió que todo salga de forma exitosa”, dijo Sandra, quien vendía ropa y sábanas.

Todos los feriantes agradecieron al intendente Emiliano Durand por la oportunidad que les brindó, teniendo en cuenta que muchos son emprendedores y pudieron ofrecer sus productos por primera vez en una feria tan grande. Además, mencionaron que se sorprendieron con la cantidad de público que se acercó.

“Somos de Paraná y venimos siempre, está muy lindo y hay más gente que el año pasado, se nota la mejora de años anteriores”, dijo una turista.

También se vieron muchas familias y amigos, pasando un gran momento durante la tarde del lunes.

Niños, jóvenes, adultos y abuelos, le pusieron color a lo que fue una tarde maravillosa en el cierre de la tradicional Feria del Milagro.