Para el fin de semana: hoy y mañana se realiza la feria artesanal del Paseo de los Poetas
La Municipalidad de Salta ofrece todos los fines de semana diferentes atractivos para que los ciudadanos puedan disfrutar de sus días de ocio. En esta oportunidad, invita a visitar la feria artesanal en el Paseo de los Poetas.
La misma se llevará a cabo hoy viernes y mañana (como todos los sábados del año) de 9.30 a 21.
Más de 40 artesanos ofrecerán productos elaborados a mano. Se espera una gran convocatoria de salteños y visitantes. Se expondrán artesanías en madera, todo tipo de tejidos como: a crochet, dos agujas y en telar, resina, decoración textil, macramé, decoración con diferentes técnicas en madera y vidrio como el puntillismo y decoupage.
También habrá un puesto exclusivo de mates y bombillas artesanales, bijouterie y gastronomía regional con distintas opciones para disfrutar y, para el público más joven y moderno, puestos dedicados a la sublimación y realización de stickers con los diseños más originales para regalar y regalarse.
Desde la organización, destacan que son unas de las pocas ferias en la que se les brinda lugar a cualquier artesano que quiera vender los productos que elabora.