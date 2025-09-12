Fiesta del Milagro: comenzó la instalación de la “Carpa Blanca para los Peregrinos”

La Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social, dispondrá este 13 y 14 de septiembre, la “Carpa Blanca para los Peregrinos”, en la plaza 2 de Abril de barrio San Carlos- ubicada en Av. Mitos Americanos y Calle Huayratata. El objetivo es recibir y atender a los caminantes de los Valles Calchaquíes y del Valle de Lerma.

Sebastián Sandoval, director general de Asistencia Crítica, explicó que la comuna, junto a empleados de distintas áreas trabajarán de forma conjunta para poder servir a todos los hermanos de otros municipios.

La carpa tendrá servicio de podología y contará con masajistas y enfermeros. Los empleados municipales entregarán agua, frutas y otras donaciones a los peregrinos que ingresen por esa zona. Funcionará este sábado y domingo de 7 a 23 hs.

En tanto, el lunes 15 se habilitará un punto de apoyo para el personal municipal que se encuentre brindando distintos servicios ese día. El mismo estará ubicado en la calle 20 de Febrero 231 en el horario de 15 a 18.