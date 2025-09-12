El Poder Judicial de Salta subastará joyas y otros bienes a partir del 26 de septiembre

A partir del 26 de septiembre, el Poder Judicial de Salta llevará a cabo una subasta de diversos lotes que incluyen joyas y otros bienes.

Entre los artículos que se ofrecerán en esta subasta se encuentran aros de oro de 18 quilates, anillos de plata y oro, alianzas de oro, cadenas de oro y dijes. A partir del 19 de septiembre los interesados podrán consultar el catálogo completo de bienes disponibles en la plataforma y en las redes sociales del Poder Judicial.

Para establecer los valores base de los 46 lotes que se subastarán, se contrató previamente a una joyería especializada, que elaboró un informe sobre la pureza y el peso de cada uno de los elementos en venta, garantizando así la transparencia del proceso.

Como es habitual en este tipo de subastas, se permitirá la presentación de ofertas de último minuto, lo que brinda a los potenciales compradores la oportunidad de mejorar sus propuestas hasta el cierre del proceso.

Las ofertas podrán presentarse ingresando al sitio http://subastas.justiciasalta.gov.ar hasta el 30 de septiembre. Actualmente, el sistema cuenta con más de 8.000 usuarios registrados. Aquellos que aún no se hayan registrado podrán hacerlo en cualquier momento de la jornada.

Además, la plataforma proporciona una variedad de tutoriales que ayudan a los usuarios a resolver sus inquietudes, incluyendo instrucciones para crear su usuario y contraseña, así como para recuperarlos en caso de haberlos olvidado.

Este sistema de subastas electrónicas, implementado por el Poder Judicial de Salta, busca modernizar y transparentar un proceso que anteriormente estaba reservado solo para aquellos que podían asistir físicamente a los remates. Ahora, incluso aquellas personas que residen fuera de la provincia pueden participar en la subasta.