Así será el mega operativo de Tránsito para la procesión del Milagro

Personal municipal efectuará distintos cortes y despejes en las calles cercanas a la Catedral y diferentes puntos de la ciudad. Se busca que los fieles realicen el tradicional recorrido sin inconvenientes y de la mejor manera posible.

Con el principal objetivo de garantizar la seguridad de los miles de fieles que asistirán a la tradicional celebración religiosa, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizará un mega operativo por la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro.

El mismo consistirá en realizar cortes y despejes en las inmediaciones del recorrido de la procesión y también en distintos puntos de la ciudad.

El operativo iniciará a partir de 00.00 del 15, con motivo de permanecer la Catedral abierta toda la noche, se afectará personal para efectuar cortes de tránsito en las siguientes intersecciones:

Mitre y Belgrano

España y Zuviría

Zuviría y Caseros

España y Deán Funes

Mientras tanto, el recorrido de las imágenes será el siguiente:

Recorrido: Catedral – España – Zuviría – Avenida Belgrano –Avenida Sarmiento

Virgen Del Milagro: Necochea – Adolfo Güemes – 12 de Octubre – Al Monumento 20 De Febrero

Señor del Milagro: O Higgins – 25 De Mayo – 12 de Octubre Al Monumento 20 De Febrero

Retorno: Ambas Imágenes: Avenida Sarmiento – Avenida Belgrano – Balcarce- España hasta Iglesia Catedral.

Las zonas de despeje total, previstas para permitir el normal desplazamiento de fieles y garantizar la circulación de la procesión, son las siguientes:

España de Deán Funes a Balcarce

Buenos Aires – Zuviría de Av. San Martín a Av. Belgrano

Av. Belgrano de Zuviría a Av. Sarmiento

Av. Sarmiento de Aniceto Latorre a España

Necochea de Av. Sarmiento a Adolfo Güemes

Adolfo Güemes de Necochea a 12 de Octubre

12 de Octubre de A. Güemes a 25 De Mayo

O’higgins de Av. Sarmiento a 25 De Mayo

25 De Mayo de O’higgins a 12 De Octubre

Por la procesión se diagramaron 80 cortes totales:

Sarmiento – Arenales

Alvear – Arenales

Aniceto Latorre – Alvear

Aniceto Latorre – M. Cornejo

Aniceto Latorre – A. Brown

Pje. Saravia – 12 de Octubre

S. Bolívar – 12 de Octubre

O’Higgins – S. Bolívar

O’Higgins – Alvear

Pje. Río Bermejo – S. Bolívar

Pje. Río Bermejo – Alvear

Pje. Figueroa – S. Bolívar

Necochea – S. Bolívar

Necochea- Alvear

Adolfo Güemes-Alsina

Pje. Latorre- Alvear

Martín Cornejo-Arenales

Avenida Entre Ríos – Adolfo Güemes

Avenida Entre Ríos – Alvear

Avenida Entre Ríos – S. Bolívar

A. Güemes – Avenida Entre Ríos

Santiago Del Estero – Alvear

Santiago Del Estero – Adolfo Güemes

Avenida Belgrano- S. Bolívar

Avenida Belgrano – Alvear

Avenida Belgrano – Adolfo Güemes

Adolfo Güemes- España

25 de Mayo- España

Caseros – Sarmiento

Caseros – 25 de Mayo

Caseros-20 de Febrero

Pellegrini – Alvarado

Islas Malvinas – Alvarado

Urquiza – Islas Malvinas

Urquiza- Avenida Jujuy

Urquiza-Ituzaingó

Pellegrini-Avenida San Martín

La Florida-San Juan

La Florida- Mendoza

Buenos Aires- Mendoza

Buenos Aires- Avenida San Martín

Buenos Aires – Urquiza

Buenos Aires-Alvarado

Alvarado – Lerma

Alvarado-Córdoba

España-Deán Funes

España -Pueyrredón

Santa Fe – Urquiza

Gral. Guemes – Zuviría

Mitre – Gral Guemes

Gral. Güemes- Balcarce

20 de Febrero-General Güemes

General Güemes-25 de Mayo

Mitre-Santiago del Estero

20 de Febrero – Santiago del Estero

Leguizamón – Balcarce

Leguizamón – 20 de Febrero

Leguizamón-25 de Mayo

Avenida Entre Ríos- Zuviría

Avenida Entre Ríos-Mitre

Avenida Entre Ríos – Balcarce

Avenida Entre Ríos – 20 de Febrero

Avenida Entre Ríos-25 de Mayo

Mitre – Avenida Entre Ríos

Alsina- Zuviría

Alsina – Mitre

Alsina – Balcarce

Alsina-20 de Febrero

Alsina-25 de Mayo

Mitre – Necochea

Ameghino – Mitre

20 de Febrero – Necochea

12 de Octubre- Zuviría

12 de Octubre-Mitre

12 de Octubre- Balcarce

12 de Octubre- 20 de Febrero

20 de Febrero – 12 de Octubre

20 de Febrero- Aniceto Latorre

20 de Febrero-Arenales

Anzoátegui-Balcarce

Por su parte, los corredores de emergencia serán de la siguiente manera:

Desde La Plaza 9 de Julio:

Al Materno Infantil: España – Adolfo Güemes – Alsina – Alvear (en contramano)

Arenales.

Al San Bernardo: España – 20 de Febrero – Caseros.

Al San Bernardo: Zuviría – Caseros

Al Materno Infantil: Zuviría – Caseros – Pueyrredón – Alsina – Zuviría – Aniceto Latorre.

Quedan habilitadas como vías de emergencia:

Mitre, Zuviría (desde Gral. Güemes hasta Aniceto Latorre)

El mega operativo se extenderá hasta la desconcentración total de los asistentes a las ceremonias religiosas, misas, Pacto de Fidelidad y retorno a la Catedral Basílica.

Se recomienda a todos los ciudadanos seguir las instrucciones de los agentes de tránsito y circular por vías alternativas a las de la procesión.