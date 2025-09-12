Así será el cronograma del operativo de vacunación antirrábica desde el martes 16
El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de los barrios Palermo 1, Alto La Viña, Las Costas y Cuchi Leguizamón que, entre el martes 16 y el viernes 19 de septiembre, habrá campaña de vacunación antirrábica.
La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.
Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.
El cronograma es el siguiente:
Martes 16
B⁰ Palermo 1
9:30 a 12:30 hs
Manantial esq. Hipódromo de la Plata (SUM)
Miércoles 17
B⁰ Alto La Viña
9:30 a 12:30 hs
Olacapato entre Avda. de los Jockeys y Los Dragones (SUM)
Jueves 18
B⁰ Las Costas
9:30 a 12:30 hs
Costa Blanca esq. Costa Azul (SUM)
Viernes 19
B⁰ Cuchi Leguizamón
9:30 a 12:30
Campo Quijano esq. Leo Malco (SUM)