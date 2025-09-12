Así será el cronograma del operativo de vacunación antirrábica desde el martes 16

La acción se realizará en los barrios Palermo 1, Alto La Viña, Las Costas y Cuchi Leguizamón en el horario de 9.30 a 12 y será por orden de llegada. Se recomienda llevar a los animales con correas y bozales para mayor seguridad y para prevenir inconvenientes.

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad informa a los vecinos de los barrios Palermo 1, Alto La Viña, Las Costas y Cuchi Leguizamón que, entre el martes 16 y el viernes 19 de septiembre, habrá campaña de vacunación antirrábica.

La atención en los puntos designados será de 9.30 a 12, el servicio es gratuito y se brinda por orden de llegada.

Se recomienda a los vecinos llevar a los animales con correas y bozales para brindar mayor seguridad a quienes asistan y prevenir cualquier inconveniente.

El cronograma es el siguiente:

Martes 16

B⁰ Palermo 1

9:30 a 12:30 hs

Manantial esq. Hipódromo de la Plata (SUM)

Miércoles 17

B⁰ Alto La Viña

9:30 a 12:30 hs

Olacapato entre Avda. de los Jockeys y Los Dragones (SUM)

Jueves 18

B⁰ Las Costas

9:30 a 12:30 hs

Costa Blanca esq. Costa Azul (SUM)

Viernes 19

B⁰ Cuchi Leguizamón

9:30 a 12:30

Campo Quijano esq. Leo Malco (SUM)