Paradas de colectivo que se habilitarán durante la procesión del Milagro
Este lunes 15 de septiembre, en el marco de la procesión en honor al Señor y Virgen del Milagro, entre las 13 y las 20 horas se modificarán numerosas paradas de colectivos.
Todo el diagrama fue dividido por zonas de cercanía a la Iglesia Catedral; al Monumento 20 de Febrero y área de proveniencia de los corredores.
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA CATEDRAL)
1C Rivadavia esquina Zuviría
5AB Leguizamón esquina Zuviría
6AB Rivadavia entre Mitre y Zuviría
6C Zuviría esquina Rivadavia
7AB Zuviría entre Leguizamón y Rivadavia
HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina Rivadavia
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS NORTE
4E Necochea y M. Cornejo
CALDERA Zuviría esquina Rivadavia
SAN LORENZO Necochea y M Cornejo
PARADAS CORREDORES ZONA NORTE (CERCANIA MONUMENTO 20)
1C Av. Arenales (Easy)
5A Zuviría esquina Alsina
5B Zuviría esquina O’Higgins
6B Zuviría esquina 20 de febrero.
6AC Gurruchaga esquina 20 de Febrero
7AB Zuviría esquina 12 de Octubre
HUAICO-MIRASOLES Zuviría esquina O’Higgins
TRONCAL N-S Y N-O Av. Arenales Easy-Popeye
PARADAS CORREDORES ZONA SUR
1AB Ituzaingó pasando Mendoza
1C San Juan esquina Florida
3AB Florida entre Mendoza y Av. San Martín
3C Av. San Martín entre Florida e Ituzaingó
5B Pellegrini pasando Mendoza
8A San Juan pasando Florida
8BC Av. San Martín entre Pellegrini y Jujuy
Troncal N-S Pellegrini entre San Juan y Mendoza
PARADAS CORREDORES ZONA ESTE
2A San Martín pasando Córdoba
2BG San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
2C San Martín esquina Alberdi
PARADAS CORREDORES ZONA OESTE
4ABC Pellegrini entre Mendoza y Av. San Martín
4D Mendoza entre Ituzaingó y Florida
5C Mendoza entre Ituzaingó y Florida
PARADAS CORREDORES INTERURBANOS
ROSARIO DE LERMA Pellegrini entre San Juan y Mendoza
METROPOLITANOS DEL 5 Pellegrini entre San Luis y San Juan
METROPOLITANOS DEL 6 Pellegrini entre San Juan y Mendoza
SAN AGUSTIN Pellegrini entre San Juan y Mendoza
PARADAS CORREDORES ZONA SUDESTE
2E San Martín entre Buenos Aires y Alberdi
2D San Martín pasando Córdoba
2F San Juan esquina Alberdi
7C San Martín pasando Alberdi
7DE Ituzaingó esquina Mendoza
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación