Busca un hogar lleno de amor para seguir creciendo

Esta convocatoria pública se lanzó con el fin de encontrar un hogar para un pequeño de 13 años que reside actualmente en un Dispositivo de Protección de Salta.

Cursa su primer año de secundaria, y quienes lo conocen lo describen como un niño respetuoso, con actitudes positivas y una excelente integración tanto en la dinámica cotidiana de la institución como en las actividades programadas.

Su gran pasión está en el deporte, le encanta participar en torneos durante los fines de semana y manifestó con entusiasmo su deseo de incorporarse a un gimnasio, lo que refleja su motivación personal y su anhelo de encontrar espacios de pertenencia e inclusión.

Aunque cuenta con un diagnóstico de retraso mental leve que requiere un tratamiento farmacológico, este aspecto es parte de su vida pero no define su espíritu vibrante y su profundo deseo de crecer en un entorno afectivo.

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta invitó a personas o familias de cualquier parte del país que puedan ofrecer a este pequeño un entorno afectivo, contenedor y comprometido con los tratamientos que pueda requerir. Un hogar que favorezca su desarrollo integral, respetando siempre sus tiempos y necesidades particulares, será fundamental para su futuro.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria, pueden escribir al correo electrónico [email protected] o comunicarse telefónicamente al 0387–4258026, de lunes a viernes en horario de 8 a 13 hs.