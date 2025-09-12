Desde hoy llegan miles de peregrinaciones a nuestra capital

Caminantes, gauchos y ciclistas de toda Salta, del NOA y otras provincias llegarán en caravanas multitudinarias a la capital.

La festividad del Señor y la Virgen del Milagro entra en su tramo más emotivo con la llegada masiva de peregrinos desde este viernes 12 de septiembre.

Hoy arribarán los biciperegrinos de La Poma, seguidos por caminantes de Libertador General San Martín (Jujuy) y Cerrillos, además de agrupaciones gauchas de Cafayate y Molinos.

Entre los grupos más numerosos figuran los 350 fieles de Molinos y los 220 aspirantes del Servicio Penitenciario de Salta. También se espera la llegada de familias peregrinas desde General Güemes, ciclistas universitarios de la UCASAL y la delegación de biciperegrinos salteños que vienen desde Perú, previsto para las 16.

Sábado 13

Será el ingreso de 4.000 peregrinos de La Merced a primera hora de la mañana, y de miles de caminantes del Valle Calchaquí Norte (la peregrinación de Cachi), que este año reúne a más de 8.000 personas. Esta inmensa columna de fieles ingresarán a la Catedral aproximadamente a las 13 horas.

Se sumarán además delegaciones provenientes de Catamarca, Tucumán, Jujuy, Misiones y Córdoba, entre ellas la peregrinación de Puerto Iguazú y la de Tilcara.

Domingo 14

El domingo 14, en la víspera de la procesión central, se vivirá una de las caravanas más impresionantes: los 10.000 peregrinos de la Puna, procedentes de San Antonio de los Cobres y otras localidades del departamento Los Andes, que recorren cientos de kilómetros para renovar su fe.

Ese día también ingresarán los 5.000 vallistos de San Carlos, 2.000 caminantes de Cafayate, 3.000 devotos de Nazareno e Iruya y 5.000 peregrinos de la Quebrada del Toro, y 4.500 de Chicoana, todos en diferentes horarios, además de delegaciones de Orán, Tartagal y el Chaco salteño.