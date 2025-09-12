Hoy el móvil del Registro Civil llega al barrio Sarmiento

La atención comenzará a partir de las 9 de la mañana y los vecinos podrán realizar trámites relacionados con el DNI y Pasaportes. Los pagos se efectuarán únicamente con tarjetas de crédito, débito o billeteras virtuales.

En el marco del trabajo que lleva adelante el Registro Civil, el móvil del organismo se instalará en la Manzana 159 H, Lote 10 del barrio Sarmiento.

La atención será desde las 9 de la mañana, con entrega de turnos por orden de llegada. Los interesados podrán gestionar nuevos ejemplares de DNI, cambios de domicilio, actualizaciones de mayores y menores, así como la tramitación de pasaportes.

Costos y medios de pago

El trámite regular del DNI tiene un costo de $7.500, mientras que la modalidad exprés asciende a $18.500. En el caso del pasaporte, el trámite común cuesta $70.000 y el exprés $150.000.

Algunos ciudadanos podrán acceder a la exención de pago, según la validación automática realizada por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y ANSES al momento de iniciar el trámite.

Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente con tarjeta de crédito, débito o billeteras virtuales.

Cabe destacar que el Registro Civil trabaja los 365 días del año para garantizar la atención de los trámites identificatorios y registrales de los ciudadanos.



Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación