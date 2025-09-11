Anexo mercado San Miguel: así se prepara para recibir y asistir a peregrinos

Como todos los años, y a pesar de no recuperarse económicamente de las pérdidas causadas por el incendio en el predio central del Mercado San Miguel, los puesteros vuelven a abrir sus corazones para recibir a los peregrinos que llegan a los pies del Señor y de la Virgen del Milagro.

En tanto, el domingo se instalará un puesto de hidratación permanente para los peregrinos en las puertas del pasaje Miramar 433.

Por otro lado, se confirmó que, este 15 de septiembre, se recibirá a cientos de peregrinos en el Anexo de calles Córdoba y Buenos Aires . En ese sentido, vale resaltar la solidaridad de los puesteros quienes se encargarán no solo de proveer los alimentos sino también una cálida bienvenida.

Hasta el momento se confirmó la asistencia de 160 peregrinos de Cachi, 60 bici peregrinos de San Antonio de los Cobres, casi 200 de Pichanal, también en bicicletas, 45 voluntarios de la Brigada de Rescate Malvinas Argentinas, y otros.

La comida estaría programada a partir de las 12 horas, del lunes, para que luego puedan descansar y sumarse posteriormente a la procesión; en la oportunidad recibirán de almuerzo pastas con salsas, bebidas y frutas de postre.

Es importante recordar que la atención hasta el domingo 14 en el predio de Pasaje Miramar 433 será en horario corrido de 08:00 a 21:30, al igual que en Avenida San Martín.