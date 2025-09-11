Buscan desesperadamente a Nora Reinoso de 53 años

La mujer de 53 años se ausenta de su hogar en barrio Don Emilio desde el 5 de septiembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de sus familiares en el Destacamento Policial Villa Palacios, correspondiente al Distrito de Prevención 10 de Capital.

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal 3 para dar con el paradero de Nora Reinoso de 53 años, quien se ausenta de su hogar en barrio Don Emilio desde el 5 de septiembre.

Nora Reinoso es de contextura delgada, tez morena y mide aproximadamente 1.60 metros de estatura. La última vez que fue vista vestía pantalón de tela con flores pequeñas de varios colores, campera inflable color verde y zapatillas rosadas.

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 387 456-5462, contacto del Destacamento Policial Villa Palacios.