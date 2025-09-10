A una mujer le robaron el celular y la sometieron a tocamientos

Sucedió en Orán, cuando el pasado mes de agosto, una mujer fue abordada por los dos acusados, quienes exhibieron un arma de fuego y le robaron el celular. Uno de ellos, la sometió a tocamientos que vulneraron su integridad sexual.

El auxiliar fiscal Rodrigo Guerra, bajo expresas directivas de la fiscal penal 1 de Orán, Daniela Murúa, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu) en el marco del Plan Piloto de Oralidad, donde se arribó a un juicio abreviado para un hombre de 19 años como autor de los delitos de robo calificado por el uso de arma de fuego y abuso sexual simple en concurso real y para un hombre de 29 años, como coautor del delito de robo calificado por el uso de arma de fuego.

Luego de recibir la confesión del acusado y con el acuerdo de las partes, el juez de Garantías 1 de ese distrito, Francisco Oyarzú, condenó a Francisco Ezequiel Costilla a la pena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, en consideración de regisrar condena previa; y a Javier Leonardo Martínez, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta.

El hecho juzgado ocurrió el 10 de agosto pasado, cuando una mujer se retiraba en su motocicleta de una fiesta en barrio Patrón Costas y fue interceptada por los acusados, quienes con fines de robo, le exhibieron un arma de fuego, cuyo funcionamiento no pudo probarse, y le sacaron el celular del bolsillo.

Uno de los acusados, aprovechando esta situación, le realizó tocamientos impúdicos a la damnificada, vulnerando su integridad sexual.