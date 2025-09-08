Juicio por Leonel Francia: hoy alegatos y veredicto

Los alegatos de cierre y el posible veredicto se conocen hoy en el juicio por el crimen del chico Guillermo Leonel Francia, de 11 años, cuya madre es juzgada por el asesinato del pequeño en agosto de 2023.

Este lunes en la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro se lleva a cabo la audiencia de alegatos de todas las partes y, según se prevé, también se conocería el veredicto de los jueces Leonardo Feans, Martín Pérez y Francisco Mascarello.

En la última jornada la acusada, Lidia Raquel Cardozo, pidió declarar y su solicitud fue aceptada, por lo que prestó testimonio frente al Tribunal.

Allí, la mujer acusada del delito de homicidio calificado por el vínculo y lesiones leves calificadas por el vínculo, en perjuicio de su hijo, negó haber ejercido violencia física contra la víctima.

También, dio su versión de lo ocurrido el 31 de agosto de 2023, día en el que el chico fue asesinado. A través de las preguntas que le fueron formuladas durante la jornada, negó haberle prodigado malos tratos verbales o físicos al menor, aduciendo desconocer la causa de las lesiones sufridas por el niño y que derivaron en su muerte.