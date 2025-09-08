Dos terroristas de Hamas mataron a tiros a cinco personas en Jerusalén

El grupo terrorista reivindicó el ataque y afirmó que es una respuesta “al genocidio en Gaza”. Los agresores fueron abatidos.

Al menos cinco personas murieron y una decena resultaron heridas este lunes cuando dos atacantes dispararon contra una parada de colectivos en Jerusalén oriental.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos “declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30”, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Más tarde se certificó la muerte de una mujer de unos 50 años en el hospital Shaare Tzedek de Jerusalén, según el comunicado.

El Magen David Adom indicó que unas diez personas resultaron heridas, siete de ellas graves.