Eitan Horn, Ariel y David Cunio fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023. El cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado ese día, sigue en el enclave palestino.

Tres argentinos fueron liberados este lunes a la madrugada por Hamas, tras permanecer más de dos años secuestrados en la Franja de Gaza.

Ellos son Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio. En tanto, en Gaza también se encuentra el cuerpo de Lior Rudaeff, asesinado cuando intentaba defender su kibutz el día de la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre de 2023.

Ese día más de 240 personas fueron secuestradas en el sur de Israel. Entre los cautivos se encontraban 21 argentinos, incluyendo a la familia Silberman-Bibas. Los rostros de Shiri y sus pequeños hijos Ariel y Kfir se convirtieron en sinónimo del horror cuando sus cuerpos fueron devueltos por Hamas a principios de este año.

El educador Eitan Horn cumplió 39 años el 23 de septiembre. Él y su hermano Iair, que fue liberado el 15 de febrero de este año, fueron capturados en Nir Oz, el kibutz cercano a la Franja de Gaza y uno de los más arrasados por Hamas.

El 26 de noviembre de 2023, su padre, el periodista argentino Itzik Horn, confirmó que varios rehenes que fueron liberados en el primer acuerdo los habían visto.

Los hermanos David y Ariel Cunio también fueron capturados en Nir Oz.

David es actor, y tenía 33 años en el momento en que fue capturado junto a sus hijas mellizas, Yuli y Emma, de 3 años, y su esposa y madre de las pequeñas, Sharon Aloni Cunio. Las tres fueron liberadas a fines de noviembre de 2023 durante el primer intercambio.

Ariel, que fue tomado como rehén cuando tenía 26 años, fue secuestrado junto a su novia, Arbel Yehud, de 28 en ese momento. Antes de ser secuestrado, el joven logró enviarle un mensaje a su hermano Eitan, que sobrevivió a la matanza y se salvó de ser capturado: “Estamos en una película de terror”, escribió.

Lior Rudaeff, un conductor de ambulancia y médico voluntario de 61 años, fue asesinado por miembros de Hamas el 7 de octubre en el kibutz Nir Yitzhak.

Según The Times of Israel, Rudaeff se levantó temprano ese día para hacer un viaje en motocicleta cuando recibió una llamada del escuadrón de emergencia del kibutz y salió a defender a la comunidad.

Luego, envió un último mensaje para avisar que lo habían herido. Así se despidió de su esposa, Yaffa, y de sus cuatro hijos, Noam, Nadav, Bar y Ben.