Una mujer de 82 años comió ocho ranas vivas para calmar su dolor de espalda

Ocurrió en China. La paciente siguió un remedio casero y contrajo una grave infección parasitaria que casi le cuesta la vida.

Una historia insólita sacudió a la provincia de Zhejiang, en China: una mujer de 82 años fue internada de urgencia después de tragarse ocho ranas vivas para intentar aliviar un fuerte dolor de espalda.

La protagonista, identificada como Zhang, recurrió a un antiguo remedio popular que asegura que tragar ranas puede curar el dolor lumbar. Según contó su familia, la mujer les pidió ayuda para atrapar los pequeños anfibios —del tamaño de una mano—, pero nunca les contó para qué los quería.

En septiembre, Zhang se comió tres ranas el primer día y las cinco restantes al día siguiente. Poco después, empezó a sentir fuertes dolores abdominales y debió ser trasladada al hospital de Hangzhou, donde finalmente confesó lo que había hecho. “Mi madre se tragó ocho ranas vivas. Ahora el dolor es tan fuerte que no puede ni caminar”, contó su hijo a la prensa local.