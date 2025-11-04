Jonathan Bailey fue elegido como el hombre más sexy del mundo

El actor británico, conocido por su papel en “Bridgerton”, se convierte en el primer hombre abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento en la revista People.

El actor británico Jonathan Bailey, protagonista de filmes como ‘Wicked’ y series como ‘Bridgerton’, ha sido elegido por la revista People como el hombre más sexy de 2025 y es la primera persona abiertamente homosexual en recibir este reconocimiento.

Bailey, de 37 años, le toma el relevo a los también actores John Krasinski (2024), Patrick Dempsey (2023) y Chris Evans (2022).

La revista considera que el intérprete se ha convertido en una de las estrellas “más irresistibles de Hollywood”, “rebosante de encanto e ingenio y con una apariencia casi injustamente atractiva”.

Bailey adelantó el lunes por la noche que había sido el elegido en una entrevista en el programa The Tonight Show de Jimmy Fallon, donde aseguró que se trata del “honor de su vida”.

“Obviamente, me siento increíblemente halagado. Y es completamente absurdo”, comentó.

“Me entusiasma que la revista People haya invitado a alguien —que haya otorgado este honor a alguien que realmente sabe apreciar el valor de un hombre sexy—”, dijo.