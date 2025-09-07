La policía clausuró una fiesta clandestina

El hecho se registró esta madrugada en barrio San Calixto. Intervinieron recursos del Distrito de Prevención 10. Con participación de la Unidad Fiscal Contravencional, la responsable fue infraccionada.

En el marco de los Operativos Protección Ciudadana orientados a contrarrestar conductas delictivas y contravencionales para garantizar el orden público y la seguridad, efectivos del Distrito de Prevención 10, clausuraron una fiesta clandestina.

El procedimiento se llevó a cabo en barrio San Calixto, donde se detectó la presencia de personas que habían ingresado al lugar previo pago de una entrada y sin contar con autorización.

Con intervención de la Unidad Fiscal Contravencional, una mujer de 37 años fue infraccionada por transgredir lo establecido en el Artículo 124 de la Ley 7135/01, que prohíbe la realización de eventos públicos sin autorización.