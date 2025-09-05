Advierten que circulan influenza A y B, virus sincicial, adenovirus y COVID-19 en Salta

En la última semana epidemiológica, la provincia de Salta reportó un incremento en distintos virus respiratorios, con un total de 705 nuevos casos notificados.

Según el informe del Ministerio de Salud Pública, las enfermedades tipo influenza lideraron los contagios con 420 casos, acumulando 18.595 desde el inicio del año.

Les siguieron la bronquiolitis en menores de 2 años con 155 casos (7.635 acumulados), neumonía con 125 casos (6.877 acumulados) y COVID-19 con 6 nuevos contagios, llegando a 154 casos acumulados.

Las autoridades de salud reiteraron la importancia de la vacunación y de mantener medidas preventivas, especialmente en niños y adultos mayores, grupos más vulnerables frente a estas infecciones.