La AMT pone en vigencia un nuevo esquema de reglamentación para el sistema impropio de transporte

Es para el servicio de taxis y remises del área metropolitana y tiene como objetivo modernizar el servicio para un mejor funcionamiento.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) pone en vigencia un nuevo esquema de reglamentación para el sistema impropio de transporte en el área metropolitana de la provincia de Salta.

Se trata de un nuevo documento legal que fue elaborado por el área técnica del organismo con el objetivo de mejorar el sistema de transporte para cada uno de los usuarios.

En este marco, la nueva reglamentación cumple con los estándares de seguridad establecida por normativas nacionales y locales.

La nueva reglamentación del servicio impropio en la región metropolitana estará a disposición en la página web del organismo http://www.amtsalta.gob.ar

Con el objetivo de modernizar el servicio para un mejor funcionamiento se destacan algunos puntos de la normativa general:

1. Se autoriza a incorporar vehículos de terceros.

2. Se incorpora la posibilidad que extranjero con DNI argentino y radicación permanente pueda ser licenciatario.

3. Se amplía los segmentos de vehículos para afectar al servicio, abarca: segmento sedán, segmento break, segmentos B (subcompactos), C (compactos), D, E, F, se incluyen híbridos, eléctricos. Se agrega clausula residual: se puede incorporar cualquier automotor que cumpla con confort, seguridad, estética y antigüedad, previa valoración del organismo.

4 Se autoriza a los licenciatarios a lanzar promociones, beneficios y descuentos a su costo, teniendo como base la tarifa fijada por AMT.

5 Se amplían a un año los plazos derivados para la transferencia por fallecimiento (iniciar el trámite), para el caso de la baja de unidad (dar de alta otro auto). Se amplía en caso de solicitud de suspensión del servicio por motivos fundados a 60 días anuales.



